Atalanta – Valencia, le formazioni ufficiali

Svelate le formazioni di Atalanta e Valencia che a San Siro si giocano l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per i bergamaschi Zapata si accomoderà in panchina. Dal primo minuto partirà Pasalic che agirà dietro le punte Ilicic e Gomez. Scelte obbligate invece per Celades.

Queste le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes, Maxi Gomez. All. Celades