Atalanta, Zapata: “Ho sofferto in questi mesi. Il mio futuro è a Bergamo”

Le parole dell'attaccante colombiano

"Ho sofferto in questi mesi perché volevo giocare. Stare fuori dispiace sempre, però mi diverto anche a veder giocare i compagni. Adesso sono tornato spero di trovare continuità e fare grandi prestazioni per finire bene la stagione. Abbiamo dato tutto sia in Coppa che in campionato, a volte non basta soprattutto Ora sarà un mese fondamentale. Il mio futuro è a Bergamo, indiscutibilmente, sempre più nerazzurro. Sono contento perché ho sempre avuto sostegno di tutti per guarire quando mi sono infortunato. Adesso spero di continuare a far vedere tutte le mie capacità".