Atalanta, Zapata: “Stiamo uscendo da un periodo sfortunato. Ilicic devastante, Gomez…”

L’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Roma: “Siamo tornati? Non siamo mai andati via, venivamo da un periodo in cui siamo stati sfortunati – dichiara il centravanti – , ma stasera abbiamo fatto un grande match. Il gol per me non è la cosa più importante, contano le prestazioni di squadra. Ilicic? Stasera è stato devastante, sta tornando in grande forma. Gomez è ancora il nostro capitano, spero che possa tornare in campo con il resto della squadra”.