Atalanta, Gasperini: “Contro il Napoli gara di gran valore. Maehele e Kovalenko utili, Gomez…”

L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha presentato ai microfoni Rai la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli che si giocherà domani: “Contro la Lazio siamo entrati subito in campo col pensiero alla semifinale. Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio. Domani sarà una gara di gran valore. Maehle e Kovalenko possono essere due calciatori d’aiuto per noi. Alcuni hanno detto che contro la Lazio sarebbe stato utile Gomez, dovremo abituarci a sentirlo spesso da qui a fine anno. Domani tornano Romero e Gosens”.