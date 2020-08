Gosens, la grande stagione lo lancia in Nazionale: convocato per la prima volta dalla Germania

Robin Gosens è stato convocato per la prima volta in nazionale tedesca. La grande stagione dell’esterno dell’Atalanta, condita da 9 reti nell’ultima Serie A, ha convinto il ct della Germania Low. Ecco la lista completa dei convocati della Germania.

I CONVOCATI DELLA GERMANIA: C’È GOSENS

Portieri: Trapp, Leno, Baumann

Difensori: Kehrer, Gosens, Ginter, Tah, Schulz, Sule, Rudiger, Koch

Centrocampisti/Attaccanti: Neuhaus, Draxler, Kroos, Werner, Brandt, Waldschmidt, Havertz, Sané, Serdar, Gundogan, Emre Can. Nella lista di Low anche gli ex “italiani” Rudiger ed Emre Can.