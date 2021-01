Atletico Madrid, Simeone già stanco del mercato: “Spero che chiuda presto”

È risaputo come il calciomercato sia uno dei periodo più odiati dai vari allenatori professionisti. Non fa eccezione Diego Simeone, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha infatti alzato i toni quando è arrivato il momento di rispondere a domande di mercato ed in particolare su Torreira: “Sappiamo che col mercato aperto può sempre succedere qualcosa -dichiara Simeone in conferenza stampa – , mi auguro che chiuda il più velocemente possibile perché siamo felici della rosa a nostra disposizione. Abbiamo giocatori importanti in squadra, è normale che altre squadre bussino alla nostra porta – afferma il Cholo in conferenza stampa – .