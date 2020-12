Atletico Madrid, Simeone: “Noi favoriti in campionato? Rispetto le opinioni. Il Real è da ammirare”

Dopo aver ipotecato il passaggio del turno in Champions League, per l’Atletico Madrid di Simeone è giunto il momento di tuffarsi a capofitto nella Liga, che vede i colchoneros in vetta con sei punti di vantaggio sul Real di Zidane. Lo stesso allenatore francese ha indicato Simeone come il favorito numero uno alla vittoria del campionato: “Di solito non ho un’opinione sulle opinioni dei colleghi – dichiara Simeone in conferenza -. Ognuno ha le proprie idee, tutti pensiamo e sviluppiamo dei concetti. Rispetto i pareri degli altri, sia positivi che negativi”.

DERBY – “Sarà una partita molto bella – dichiara il Cholo – , con calciatori fantastici in entrambe le squadre. Il Real Madrid compete al massimo da molti anni. Provo ammirazione per l’avversario, per i calciatori che giocano nel Real, nonostante l’età, 33, 34 e 35 anni, che competono sempre con i giovani in rampa di lancio. È un club da ammirare, non importa quanto sia un rivale storico. Domani cercheremo di portare il gioco dove possiamo sentirci maggiormente a nostro agio”.