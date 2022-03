Atletico Madrid, Simeone: “Suarez è coinvolto nel progetto. Tornerà in piena forma”

Le parole dell'allenatore argentino

Diego Simeone , allenatore dell' Atletico Madrid , ha parlato in conferenza stampa prima della delicata sfida in Liga contro il Betis Siviglia . Il tecnico dei colchoneros ha preso in esame la situazione di Luis Suarez che sta vivendo un momento di appannaggio in questo periodo. Ecco le parole del Cholo:

"Sono stato fortunato come allenatore. Ho allenato Torres, che ha vinto tutto e si è sempre allenato anche se non giocava. Sto vivendo la stessa cosa con Suárez. È coinvolto e sempre disponibile, aspetta il suo momento per tornare ancora più in forma di prima e per dimostrare le sue doti e segnare. La sfida con Betis? Sarà uno spareggio Champions. Mancano 14 partite. Affronteremo un avversario che sta molto bene. Pellegrini sta facendo un lavoro straordinario, la squadra riflette il suo pensiero e gioca bene".