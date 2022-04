Aubameyang dopo Ibrahimovic, Ronaldo e Romario: il record al Barcellona

Numeri importanti per l'attaccante

C'è la firma di Aubameyang nella vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad nell'ultimo turno di campionato. L'attaccante ex Arsenal ha segnato il gol decisivo per i suoi andando a confermare l'ottimo trendo in maglia blaugrana. Sono ben 9 le reti nelle ultime 11 partite disputate dal gabonese in Liga con la nuova squadra, un record che lo mette al pari di tre grandissimi ex.