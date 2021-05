Aubameyang torna dopo la malaria: “A fine gara stavo ‘morendo’ ma sono felice…”

L'attaccante è tornato nell'undici iniziale dopo aver superato la malattia

L'attaccante dell' Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sorride per essere tornato a giocare con i Gunners da titolare. Il centravanti del Gabon non ha passato delle belle settimane dopo essere stato alle prese con la malaria eppure, il peggio sembra essere alle spalle. 78 minuti e una rete nella sfida contro il Newcastle in Premier League anche se poco prima di uscire... le sensazioni non erano esattamente positive.

Non giocava una partita da titolare da un mese preciso ma Aubameyang finalmente è tornato dall'inizio nell'undici del suo Arsenal. Una presenza importante per la squadra di Arteta che spera di averlo pronto per la gara di Europa League di giovedì nella semifinale di ritorno contro il Villarreal: "Era da tanto che non giocavo dall'inizio, è vero", ha detto il bomber Gunners ai media inglesi dopo la sfida come riporta Goal. "Sono felice anche se devo ammettere che gli ultimi cinque minuti che ho giocato. Beh, stavo un po' morendo. In ogni caso sono contento per essere tornato titolare e aver segnato. Devo dire che i dottori hanno fatto un lavoro incredibile con me, portandomi in ospedale e cose del genere. Sono davvero grato per quello che hanno fatto nei miei confronti".