Aurier e il rapporto con Mourinho: “A volte vorresti ucciderlo, ma alla fine lo ami”

Il racconto del terzino destro ivoriano

Serge Aurier , terzino destro del Villarreal , in un'intervista al Telegraph ha speso parole al miele per José Mourinho . L'ivoriano ha raccontato alcuni aneddoti legati all'esperienza comune al Tottenham . Queste le sue parole:

"Un giorno abbiamo litigato, ma si trattava di tattiche. Non ero contento delle sue decisioni e andai a parlarne nel suo ufficio. So che gli piacciono i giocatori onesti. Il giorno seguente il problema è stato risolto. Mi piace Mourinho, perché ti ascolta e poi ti dice cosa ne pensa. A volte lo odi e vuoi ucciderlo, ma poi lo ami perché il suo carattere è quello di un vincente nato e mi identifico molto in lui". Per Aurier il Tottenham ha commesso un grosso errore esonerando il portoghese, peraltro poco prima della finale di Carabao Cup contro il Manchester City: "Immagina se avessimo vinto questa finale con lui. A quel punto avrebbero fatto di tutto per confermarlo e gli avrebbero offerto una rinnovo. E se il club avesse voluto davvero licenziarlo, sarebbe stato impossibile farlo dopo aver vinto la Carabao Cup".