Austria, si dimette il ct Foda: “Mi assumo le responsabilità. E’ stato un onore”

La decisione del tecnico

"Negli ultimi giorni ho riflettuto molto e ieri sera ho deciso. Avrei potuto prolungare il mio contratto ma questo non mi importa, mi assumo le mie responsabilità. È stato un grande onore per me allenare questa Nazionale, sono stati quattro anni e mezzo fantastici. Il mio successore raccoglierà una squadra dal grande potenziale".