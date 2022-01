Azmoun firma col Leverkusen, lo Zenit lo multa: ecco il motivo

La sanzione del club russo

Come riferisce Championat.com, la società di San Pietroburgo non ha reagito bene alla firma di Azmoun. L'attaccante sarebbe andato a firmare il contratto senza avvisare la dirigenza del club e lo staff tecnico dello Zenit, violando, pertanto, il protocollo medico anticovid. L'ormai ex obiettivo di mercato della Juventus ha segnato 10 gol in 21 partite in tutte le competizioni in questa stagione.