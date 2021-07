Bacca si presenta al Granada: “Pronto a fare la mia parte”

Nuova avventura per l'attaccante colombiano

Dal Villarreal al Granada . Inizia una nuova esperienza in Liga per l'ex attaccante anche del Milan Carlos Bacca , presentato come nuovo calciatore nelle scorse ore.

Conferenza stampa di presentazione per il centravanti che nelle scorsa annata è stato in grado di sollevare l'Europa League con la maglia del sottomarino giallo. "Grazie alla famiglia del Granada", ha esordito Bacca. "Mi hanno riempito di affetto in questi giorni. Per me è motivo di gioia e soddisfazione. Quello che mi ha spinto a venire qui è stato l'entusiasmo del ds, volevo far parte di questo progetto iniziato quando i biancorossi hanno ottenuto la promozione e proseguito confermandosi ne LaLiga. Vista la scorsa annata non è certo un segreto che questo club stia crescendo e voglia farlo ancora. In tal senso, io sono qui per fare la mia parte. Voglio che il Granada continui a crescere ancora e proverò a dare il mio contributo".