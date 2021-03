Bale ha le idee chiare: “Voglio tornare al Real Madrid”

Il felice ritorno al Tottenham non basta a Gareth Bale, il calciatore gallese è ancora intenzionato a fare ritorno alla base Real Madrid per terminare il proprio contratto con il club spagnolo. Ad affermarlo è stato lo stesso Bale che ha preso la parola direttamente dal ritiro del Galles: “Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenhem e dopo l’Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto. Posso dire che i miei piani non sono cambiati e sono quindi intenzionato a fare ritorno al Real Madrid dopo gli europei”. Notizia che non farà di certo piacere a Josè Mourinho, attuale allenatore del Tottenham che ha fatto di tutto per riportare il forte esterno offensivo nel club che lo ha reso un campione.

