Ballack operato per un tumore alla schiena

L’ex centrocampista di Bayer e Bayern Michael Ballack è stato sottoposto a intervento chirurgico per un tumore presente vicino al midollo spinale. A riportare la notizia è la ‘Bild’, secondo cui il campione tedesco, 98 presenze con la Nazionale, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una massa formatasi in prossimità del midollo spinale. La triste scoperta sarebbe stata fatta poco più di un mese fa, con Ballack già operato e che ora dovrà giocare la partita più importante della vita. Ballack, che si sente meglio, si sta attualmente riprendendo mentre è in vacanza in Portogallo dove segue da vicino la fase finale della Champions League, coppa che ha perso due volte nell’ultimo atto della competizione con il Bayer Leverkusen nel 2002 e il Chelsea nel 2008, sconfitto dal Real Madrid e dal Manchester United.