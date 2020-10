Balotelli, cosa combini? Battuta sessista al GF Vip e i social non perdonano: “Un bel calcio nei *****”. Lui si scusa ma…

Non gioca da tempo e non ha ancora trovato neppure una squadra. Mario Balotelli riesce comunque a trovare un modo per mettersi in mostra, peccato sia stato non proprio elegante. Protagonista della serata di Canale 5 per il programma GF Vip, Super Mario è stato ospite per salutare suo fratello Enock, uno dei concorrenti del noto reality. Nel corso dello spazio a lui dedicato, ecco una battuta, offensiva e sessista nei confronti di Dayane Mello, sua vecchia compagna.

Balotelli: caduta di stile. Social furibondi e scuse

Se il siparietto con suo fratello Enock è stato senza dubbio simpatico e ricco di emozioni. Lo stesso non si può dire di una fase che ha letteralmente scatenato l’ira delle donne e l’indignazione di tutto il mondo del web. Rivolgendosi a Dayane Mello, Balotelli ha fatto una battuta ritenuta sessista e contro le donne. In tanti sono rimasti paralizzati dal modo in cui Super Mario ha parlato rivolgendosi alla ragazza e le sue scuse non sono bastate a mettere subito tutto a tacere. “Ragazze, chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene. Quindi basta fare le femministe o maschilisti chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho 2 mamme e 3 sorelle, 1 figlia. Le donne della mia vita. Basta speculare sull’ignoto”.

Parole che, evidentemente, non sono bastate ad evitare la collera social. “Un bel calcio nei c*******i”, ha scritto qualcuno in modo anche violento. “Si commenta da solo”, hanno scritto altri. Insomma, un’altra “Balotellata”…