Balotelli può tornare: secondo tampone e via libera ad allenamento col gruppo

Mario Balotelli potrebbe tornare a lavorare con il resto della squadra dall’inizio della prossima settimana. L’attaccante che si stava allenando in maniera individuale dovrebbe effettuare oggi il secondo tampone dopo quello effettuato nella giornata di lunedì.

In caso di esito negativo, Super Mario potrà riunirsi al gruppo e svolgere ogni attività con la squadra. Il Brescia potrebbe avere bisogno di lui per la lotta alla salvezza. L’obiettivo di Balotelli è quello di dare una mano alle Rondinelle con Lopez che potrebbe puntare subito su di lui per le prossime partite. Un centravanti come lui non può non essere utile per chi deve tentare un’impresa come la salvezza.

