Barcellona, Ansu Fati da record: “Vivo un sogno e imparo dai migliori…”

Ansu Fati è stato il grande protagonista della sfida di San Siro contro l’Inter. Entrato sul finale del match, una sua rete ha deciso l’incontro in favore del Barcellona. Un gol che ha eliminato l’Inter dalla coppa e che lo ha fatto entrare nella storia. Ansu Fatti è, infatti, il più giovane marcatore di sempre nella storia della Champions League.

Ai microfoni di Barça TV, il classe 2002 ha espresso tutte le sue emozioni. Non solo per la serata magica ma anche per l’esperienza che sta vivendo in prima squadra. Un traguardo davvero speciale: “Vivo un sogno, lo ripeto ogni volta. Sta succedendo tutto molto velocemente, ma imparo ogni giorno dai migliori. Sono molto contento per il gol e per la vittoria della squadra. Sono riuscito a restare tranquillo appena entrato. Prometto che ogni volta che mi daranno l’opportunità, mi farò trovare pronto. Se segnerò, bene, altrimenti continuerò a lavorare ed impegnarmi”, ha detto Ansu Fati.

E sul gol ha poi aggiunto a ESPN: “Ho dato la palla a Suarez e me l’ha restituita. Quando ho segnato sono rimasto sorpreso perché l’intero stadio era silenzioso. Avevo tanti pensieri in testa come ‘che cosa ho appena fatto?’. Ma erano tutti pensieri felici. Sono davvero contento e lo sono stato parecchio anche in quel momento”.