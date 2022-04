Barcellona, arriva il rinnovo di Araujo: clausola rescissoria da capo giro

Il club blaugrana ha fissato una maxi clausola rescissoria

In casa Barcellona stava tenendo banco la situazione riguardo il rinnovo del difensore Ronald Araujo . Secondo alcune fonti, nelle scorse settimane le parti avevano trovato l'intesa per il prolungamento del contratto e nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità: il giocatore uruguaiano firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 con una clausola rescissoria da capo giro.

Il club blaugrana ha infatti fissato una clausola da 1 miliardo di euro per liberare il difensore. L'annuncio del Barcellona è arrivato sui propri canali social con un video particolare: Araujo versa da una bottiglia dell'acqua calda in un mate, recipiente tipico del Sudamerica usato per l'omonima bevanda a base di erbe.