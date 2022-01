Barcellona, arriva la replica di Dembelé: “Non sono ancora fuori dal progetto”

Il messaggio del giocatore francese

In casa Barcellona tiene banco la situazione legata al contratto di Ousmane Dembelé . Il francese non ha ancora prolungato il contratto in scadenza a giugno e sia il club blaugrana che l'allenatore Xavi hanno espresso la loro opinione a riguardo. Per entrambe le parti il giocatore dovrà rinnovare oppure sarà destinato a lasciare la Catalogna. In queste ultime ore, Dembelé ha lanciato un messaggio tramite i suoi social: Ecco le sue parole:

"Proibisco a chiunque di parlare per me o per il mio agente, nel quale ho totale fiducia. Sono ancora sotto contratto, sono pienamente coinvolto e a disposizione del mio club e del mio allenatore. Ho sempre dato il massimo per i miei compagni di squadra e anche per tutti i partner... non è ora che questo cambierà. Non sono un uomo che tradisce e ancor meno un uomo che ha l'abitudine di cedere al ricatto. Sicuramente l'amore è una variante del ricatto. Come sapete, ci sono dei negoziati. Ho lasciato che se ne occupasse il mio manager, è il suo campo. Il mio campo è il pallone, semplicemente giocando a calcio, condividendo momenti di gioia con i miei compagni di squadra e tutti i partner. Soprattutto, concentriamoci sull'essenziale: VINCERE".