Barcellona, asse aperto per lo scambio Griezmann-Saúl

Potrebbe aprirsi una trattativa tra Barcellona e Atletico Madrid, grazie ad uno scambio tra Griezmann e Saúl Ñíguez

Non è un mistero che nell'ultimo periodo, il nome dell'attaccante francese del Barcellona Antoine Griezmann, venga accostato con insistenza vicino a quello della sua ex squadra, l'Atletico Madrid. Nelle ultime due stagioni il rendimento dell'attaccante non è stato all'altezza delle aspettative e c'è già chi è pronto a scommettere su un ipotetico scambio di calciomercato.