Barcellona, Aubameyang si presenta: “Felice di essere in uno dei club più importanti”

Le prime parole dell'attaccante gabonese

Pierre-Emerick Aubameyang è stato uno dei rinforzi per Xavi in questa sessione di calciomercato invernale. L'attaccante, in rotta di collisione con l' Arsenal , ha lasciato i Gunners dopo cinque anni. Nella giornata di oggi il gabonese si è presentato tramite i canali ufficiali del club blaugrana. Ecco le sue prime parole:

"Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di scendere in campo. È stata una giornata molto lunga, ma ora sono qui e ho tanta voglia di giocare. Sono molto contento. Il Barcellona è uno dei club più importanti al mondo, è un onore per me essere qui ed è per questo che sono venuto al Barça. Ho tanta esperienza avendo giocato in Francia, Germania e Inghilterra e sono qui per aiutare la squadra e dare il massimo per questo club".