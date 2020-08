Barcellona, Bartomeu disposto a lasciare se Messi resterà nel club catalano

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, sarebbe disposto a lasciare la presidenza del club, nel caso in cui Leo Messi dicesse pubblicamente che è lui il problema che lo ha spinto a decidere di lasciare il Barça. Lo ha affermato il canale iberico TV3. Il presidente blaugrana, che in un primo momento non era disposto a lasciare la presidenza dopo il disastro nei quarti di finale di Champions League, né dopo aver conosciuto l’intenzione di Messi di lasciare il Barça , sembra che abbia cambiato idea con l’unico obiettivo di andare via solo se la ‘Pulce’ farà marcia indietro. Secondo le informazioni di TV3, il club rimarrebbe nelle mani del consiglio, ma senza la presenza di Bartomeu.