Barcellona, bivio Dembelé: senza il rinnovo non gioca

La situazione dell'attaccante francese

Tiene banco in casa Barcellona la questione sul rinnovo di Ousman Dembelé. Il francese è ancora tentennante per quanto riguarda il prolungamento di contratto e il club spagnolo ha messo il giocatore di fronte a un bivio. Come riferisce RMC Sport, o rinnova il contratto in scadenza a giugno o l'attaccante non scenderà più in campo fino al termine della stagione.