Barcellona, buona la prima per Xavi: “Contento. Lottare per Liga? Perché no…”

Vittoria dei blaugrana contro l'Espanyol

Prima da allenatore del Barcellona per Xavi. Un debutto non male visto l'esito finale e l'avversario. Per l'ex bandiera blaugrana subito un successo di prestigio in Liga nel derby contro l'Espanyol, che ha segnato il suo esordio sulla panchina dei catalani. Depay ha siglato la rete della vittoria che dà morale e fiducia a tutto l'ambiente.