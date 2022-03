Barcellona, Busquets: “Liga? Se ci sarà opportunità ci faremo trovare pronti. Siamo tornati”

Parla il centrocampista blaugrana dopo la vittoria nel Clasico

Il Clasico per provare ad avere quella spinta utile a tentare l'impresa in Liga. Lo dice apertamente Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , che dopo la vittoria schiacciante contro la capolista Real Madrid vede ancora un minimo spiraglio per vincere il campionato.

Parlando a Barca TV , il calciatore spagnolo ha detto: "Il nostro obiettivo non era pensare al risultato, ma fare ciò che ci viene richiesto: pressare e prendere palla il più velocemente possibile. Potevamo segnare molto di più. Sapevamo che se avessimo fatto tutto bene, avremmo potuto vincere in modo devastante".

E sulla lotta in campionato, nonostante l'ampio vantaggio del Real Madrid, Busquets non si nasconde: "Difficile ma se avremo una minima opportunità nella lotta per il titolo, cercheremo di sfruttarla. Sappiamo che il distacco è grande, ma saremo pronti nel caso in cui i nostri avversari dovessero perdere punti. Prima di tutto andiamo a cercare il secondo posto. concorrenti inizino a perdere punti. Per prima cosa dobbiamo prendere il secondo posto al Siviglia. Siamo tornati".