Barcellona, cade altra testa: risolto il contratto con Eric Abidal

La batosta del Bayern in Champions sta causando un vero effetto domino al Barcellona con una epurazione a catena. Dopo il tecnico Setien è stato sancito il divorzio con Éric-Sylvain Abidal dirigente sportivo ed ex calciatore catalano già team manager del sodalizio di Leo Messi. Lo ha annunciato il Barcellona con un comunicato ufficiale. “FC Barcelona ed Éric Abidal hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che ha unito le due parti. Il Club desidera ringraziare pubblicamente Éric Abidal per la sua professionalità, impegno, dedizione e la collaborazione stretta e positiva del suo rapporto con tutti gli aspetti della famiglia blaugrana”. Calciatore tra il 2007 e il 2013, l’ex difensore è stato nominato segretario tecnico del Barcellona nel giugno 2018. Vicino al presidente Josep Maria Bartomeu, il francese paga sia per i risultati deludenti di questa stagione, ma anche per sue scelte di nuovi tesserati operate negli ultimi anni.