Barcellona, col bus in trasferta per risparmiare 30 mila euro !

Anche i ricchi piangono in tempi di Covid. Si è saputo oggi che il Barcellona lo scorso 2 gennaio per recarsi a Huesca, comune situato nella comunità autonoma dell’Aragona, per disputare il match di campionato, ha utilizzato il bus per raggiungere il terreno di gioco. Sono 229 i km di distanza e allora visto i venti di crisi, il club di Messi ha pensato bene di non utilizzare i mezzi aerei ma un bus anche per risparmiare 30 mila euro. Lo riporta Onze. In campo poi la squadra di Koeman ha vinto 1-0 con gol di de Jong.