Barcellona, Coutinho in uscita: trattativa avviata con un club inglese

Il brasiliano è pronto ad andare in prestito in Premier League

Secondo quanto riportato da COPE, il Barcellona è in trattativa con l'Aston Villa per la cessione di Coutinho. Il brasiliano si trasferirebbe in Inghilterra in prestito fino al termine della stagione. A 29 anni, il trequartista in questa prima parte di stagione è stato impiegato in 16 occasioni, solo 5 delle quali da titolare, segnando 2 reti. Il suo impiego è drasticamente calato con Xavi e l'ultima apparizione in campo del giocatore risale al 12 dicembre, con appena 9' giocati contro l'Osasuna.