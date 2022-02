Barcellona, Dani Alves fuori dalla lista UEFA: ecco il motivo

La decisione per la lista UEFA dei blaugrana

Nella giornata di oggi il Barcellona ha presentato la lista UEFA in occasione della sua partecipazione all' Europa League , dopo l'eliminazione dalla Champions nella fase a gironi. Nell'elenco dell'allenatore Xavi non è presente Dani Alves , ritornato ai blaugrana dopo la sua esperienza in Brasile.

Il regolamento dice che "dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta, una squadra può scrivere un massimo di tre nuovi giocatori per le rimanenti partite della competizione". Il Barça ha quindi deciso di inserire Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè. Non c'era quindi posto per tutti e quattro i nuovi acquisti blaugrana e Xavi ha optato per l'esclusione di Dani Alves.