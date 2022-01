Barcellona, Dembelé in uscita: l’agente lo propone a tre club di Premier League

Futuro lontano da Barcellona per il francese

Ousmane Dembelé sembra essere sempre più fuori dal progetto del Barcellona . Il club blaugrana lo cederebbe direttamente in questa sessione di mercato, nonostante una recente apertura da parte del giocatore per il rinnovo di contratto. Il futuro del francese sembra essere dunque lontano dalla Catalogna.

Come riporta Marca, nelle ultime ore Ousmane Dembelé, messo praticamente alla porta dal Barcellona, a maggior ragione con l'arrivo di Adama Traoré, ha aperto ad una cessione immediata. A tre giorni dalla fine del mercato, è chiaro, non sarà facile trovare una soluzione, ma il suo agente si sta muovendo concretamente, sondando il mercato inglese. L'ex Borussia Dortmund si trasferirebbe volentieri in Premier League, dove sono tre i club che starebbero valutando la possibilità di prenderlo: Manchester United, Chelsea e Newcastle.