Barcellona, è tutti contro tutti: sette calciatori chiedono la cessione di Messi

Nel 2020 il Barcellona due partite non potrà dimenticare facilmente: quella contro il Bayern Monaco in Champions League giocata ad agosto e finita 8-2 per i campioni d’Europa tedeschi e quella contro la Juventus dello scorsa martedì chiusa con una batosta interna per 3-0, sconfitta che ha pregiudicato il primo posto nel girone. Sotto accusa c’è il tecnico Ronald Koeman che finora non ha saputo dare alla squadra una sua identità con il 4-2-3-1, ma, da quanto trapela da Barcellona, anche Leo Messi ha più detrattori che amici nello spogliatoio. Contestata la sua supponenza e la poca voglia di correre ma anche la sua mancanza di personalità in un momento in cui sono i calciatori carismatici a dover tirare fuori la squadra dalle secche.

L’argentino non è stato mai un leader esemplare, e non ha difeso la squadra quando ne aveva bisogno, o almeno non sempre. Inoltre, è stato dimostrato questa estate, quando ha cercato di rescindere il suo contratto e lasciare il club della sua vita gratuitamente. Un tradimento che non tutti i fan perdonano o dimenticano, e che è ancora molto presente. Perché, inoltre, ha fatto tutto in segreto, attraverso un fax, e non ha avuto il coraggio di parlare pubblicamente dell’argomento, tenendo tutti con il fiato sospeso. Ma secondo quanto riporta Don Balon sette giocatori, credono che la migliore cosa sarebbe stata la cessione di Messi. Il primo a chiedere la vendita di Messi è Antoine Griezmann, con il quale ha avuto i suoi attriti in più occasioni e pubblicamente. Nomi top secret degli altri sei senatori catalani, ma Leo a Barcellona ha perso l’appeal che aveva.