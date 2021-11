Barcellona, Eric Garcia: “Liga possibile. In Xavi rivedo Guardiola e Luis Enrique”

Il commento del difensore blaugrana

Eric Garcia ci crede. Il difensore del Barcellona sembra essere davvero fiducioso nelle capacità della squadra di recuperare i punti di distacco in Liga e provare a competere per la vittoria del campionato spagnolo. Nonostante gli 11 punti dalla vetta, occupata oggi dalla Real Sociedad e i 10 dal Real Madrid e dal Siviglia, il difensore blaugrana non si dà per vinto e ai microfoni di Sport.es parla serenamente della possibilità di avere voce in capitolo per la lotta al trionfo finale.