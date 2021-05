Barcellona, futuro incerto per Koeman: addio anche in caso di successo in Liga

Secondo ESPN parte della dirigenza ritiene il tecnico troppo difensivista

Si è detto convinto di restare al Barcellona anche per la prossima stagione. Eppure, la posizione di Ronald Koeman , tecnico blaugrana, non sembra poi così salda. Ne è convinto ESPN che afferma come il mister olandese potrebbe lasciare la guida della squadra al termine dell'annata in corso e che neppure l'eventuale vittoria finale della Liga influirebbe sul suo destino.

In modo particolare il media spiega come nei vertici del Barcellona, ci sarebbe aria di insoddisfazione per uno stile di gioco che poco si addice alla squadra. Al termine della stagione verranno valutate diverse situazioni e nonostante l'accordo siglato al suo arrivo di due anni non è detto che le cose possano cambiare. A pesare sul futuro di Koeman una tattica troppo difensivista che non ha permesso alla squadra blaugrana di battere le dirette concorrenti al titolo negli scontri diretti.