Barcellona, in caso di mancato arrivo di Haaland spunta un nome dalla Premier

L'alternativa dei blaugrana sarebbe un giocatore dello United

Come riferisce Sport, il Barcellona è interessato all'attaccante del Manchester United Marcus Rashford. I catalani vedono nell'inglese un'alternativa all'attaccante del Borussia Dortmund nel caso non riuscissero ad ingaggiare il norvegese. Lo stesso giocatore è anche pronto a valutare la possibilità di continuare la sua carriera in Catalogna in caso di partenza dal Manchester United. Rashford potrebbe lasciare i Red Devils a causa dello scarso feeling con Rangnick e la voglia di provare una nuova esperienza.