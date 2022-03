Barcellona, incontro con l’agente di Rudiger: vicino l’addio col Chelsea

Novità sul futuro del difensore tedesco

Il Chelsea , oltre ai guai a seguito delle restrizioni imposte dal governo inglese, dovrà fare i conti con le possibili partenze dei suoi giocatori in estate. Uno di questi è sicuramente Antonio Rudiger , in scadenza di contratto e prossimo a lasciare i Blues. La Juventus sarebbe una delle pretendenti per assicurarsi il difensore tedesco, ma nelle ultime ore si è fatto avanti un altra big europea.

Come riferisce Sportmediaset, Barcellona e Sahr Senesie, agente di Rudiger, si sono incontrati mercoledì per parlare del possibile accordo in vista dell'estate: il difensore è in scadenza di contratto col Chelsea, con cui vorrebbe rinnovare ma al momento, vista la situazione Abramovich, il club inglese non può promettere nulla. Anche la Juventus, oltre a Real Madrid e PSG, sono interessate al tedesco.