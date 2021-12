Barcellona, incontro Laporta-Raiola: in ballo Haaland e altri tre nomi caldi

I blaugrana vogliono puntare su alcuni giocatori per la rinascita del club

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, lunedì scorso, in occasione della consegna del Golden Boy, Laporta e Mino Raiola si sono incontrati in un hotel di Torino per discutere del futuro di diversi giocatori, tra cui Haaland, che continua ad essere la priorità assoluta del Barça. Il club blaugrana segue da tempo l'attaccante norvegese e rimane l'obbiettivo numero uno dei catalani. Gli altri nomi nella lista sono quelli di Pogba, acquisto abbordabile visto che il suo contratto scade a giugno col Manchester United,Xavi Simmons, 18enne, ex blaugrana e attualmente al PSG sta ben figurando nelle giovanili del club parigino. L'ultimo nome è quello di Mazraoui, esterno dell'Ajax e una delle rivelazioni della stagione. Le sue grandi prestazioni ad Amsterdam lo hanno messo sotto i riflettori di molti grandi club del continente.