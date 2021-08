Barcellona k.o. in Austria contro il Salisburgo

La squadra catalana era priva di Messi e altri big

Sorprendente sconfitta del Barcellona nell'amichevole giocata in Austria, contro il Salisburgo alla Red Bull Arena. Gli ospiti catalani hanno perso con il risultato di 2-1 con i gol di Susic nel primo tempo che ha portato in vantaggio il Salisburgo, poi nella ripresa a 7' dalla fine il pareggio di Braithwaite e infine il gol del successo austriaco al 90' di Brenden Aaronson. La squadra spagnola ha sofferto la maggiore velocità dei padroni di casa non riuscendo quasi mai a impensierire il portiere Mantl. Giorno 8 agosto la squadra di Koeman tornerà in campo per sfidare la Juventus nel Trofeo Gamper.