Barcellona, Koeman espulso ma…: “Il quarto uomo mi ha mancato di rispetto”

"Io non ho detto nulla di sbagliato. Se scrivono nel referto cose che non ho detto dovrò fare qualcosa"

Sconfitta casalinga per il Barcellona che non riesce a conquistare la vetta de La Liga nel recupero della sfida di campionato col Granada. 1-2 il risultato del Camp Nou, non senza polemiche. Ronald Koeman , mister blaugrana, è stato espulso ma non si capacita della motivazione per la quale è stato costretto a seguire i suoi lontano dalla panchina. Secondo la ricostruzioni di Marca e le parole dello stesso allenatore, infatti, non ci sarebbe stato un comportamento scorretto e, anzi, ad essere "danneggiato" sarebbe stato proprio il tecnico...

"Che carattere!". Sarebbe stata questa l'affermazione che ha poi portato al cartellino rosso per Ronald Koeman. Marcaripercorre gli attimi di quella decisione del direttore di gara e del quarto uomo che ne avrebbe attirato l'attenzione sottolineando come non possa esserci una espulsione per una frase assolutamente non irrispettosa. Lo stesso tecnico del Barcellona ha poi spiegato al termine del match: "Non capisco la mia espulsione. Secondo Carlos Naval hanno messo a verbale che ho mancato di rispetto al quarto ufficiale. Ma io non ho detto niente di male. Non ho insultato. È incredibile. Ma se il quarto ufficiale vuole esserlo, intendo essere protagonista. Beh. Io ripeto, ho commentato nel pieno del rispetto e non mi sbaglio. Il quarto uomo deve dirmi cosa ho detto. Non ho usato nessuna parola scurrile".