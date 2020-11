Barcellona, Koeman: “Messi non andrà via, nessun problema con Griezmann. Suarez…”

La Liga è pronta a ripartire alla grande, domani è in programma il big match tra Barcellona e Atletico Madrid, il teatro sarà quello del Wanda Metropolitano. Mister Koeman è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di domani sera: “Sappiamo che è una partita difficile, contro una squadra forte. Dobbiamo sottolineare il lavoro del suo tecnico. Ci fidiamo di noi stessi e possiamo fare un grande match”. Koeman poi alza i toni quando si parla di Messi: “Non lo vedo lontano dal Barcellona e non voglio tornare a parlare di questo argomento. Gente come Leo va rispettata di più, con Griezmann non c’è alcun problema, ci sono foto che possono testimoniare quanto il loro rapporto sia buono”. Il mirino si sposta sul grande ex della sfida, Luis Suarez: “Non è vero che sono contento di non averlo più in squadra, però ogni allenatore sa che i giocatori possono partite, in particolar modo di questi tempi che stiamo vivendo una situazione economica difficile”. Non manca un pensiero anche per Guardiola, fresco di rinnovo con il suo City: “Pep è un punto di riferimento per tutti gli allenatori, sono contento per lui, ieri ci siamo sentiti. Lui al City si trova proprio a suo agio ed è contento di proseguire lì il suo lavoro”.