L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman è tornato a parlare del futuro di Messi nella conferenza pre-Eibar: “Non credo che l’allenatore andrà ad influire nella scelta che Leo farà – dichiara il mister blaugrana – , sarà una decisione che prenderà in totale armonia con la sua famiglia. Messi non sceglierà in base alla nazionale o al club, la sua decisione sarà fatta in base a tante cose, a prescindere da tutto” – conclude l’olandese in conferenza.