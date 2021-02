Barcellona, Koeman: “Messi? Sta rispondendo sul campo, certe notizie uniscono il gruppo”

L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in presentazione alla partita di domani contro il Granada, tornando sul tema legato al contratto di Messi: “La squadra e Leo hanno risposto nel modo che a me piace, stiamo cercando di mettere da parte le chiacchiere della stampa e ci concentriamo sul calcio giocato. Sono molto contento di come stiamo lavorando. Sappiamo che se riusciamo a vincere le partite il clima si rasserena e lavoriamo tutti più tranquilli. Il contratto di Messi? Quando escono certe notizie non è detto che facciano male, possono anche unire ulteriormente lo spogliatoio”.