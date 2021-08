Barcellona, Koeman non convoca Pjanic. Il primo ’11’ senza Messi

Il centrocampista bosniaco attende la Juventus

Il Barcellona ha annunciato i convocati per il 1° turno della Liga contro la Real Sociedad in programma stasera alle 20. Il tecnico Koeman non ha inserito nella lista Samuel Umtiti, Miralem Pjanic e Philippe Coutinho, quest'ultimi due sono in odor di cessione. La Juventus segue da vicino il bosniaco e l'affare sembra vicino alla chiusura ma se non parte Ramsey difficile far ritornare Pjanic a Torino. Per stasera sono out per infortunio il portiere Marc-André ter Stegen, Usman Dembele, Ansu Fati e Sergio Agüero.