Barcellona, Koeman: “Senza Messi non è stessa cosa. Metteva paura ai rivali”

Il tecnico blaugrana dopo il pari in campionato contro l'Atletico Bilbao

Nella prima trasferta della Liga il Barcellona pareggia 1-1 a San Mames contro l'Atletico Bilbao. Dopo la rete di Inigo Martinez, è il neo acquisto Memphis Depay a mettere il risultato in parità e salvare i blaugrana dalla sconfitta. Al termine del match, il tecnico dei catalani Ronald Koeman ha analizzato la sfida rispondendo anche alle domande sull'assenza di Messi in queste partite contro avversari piuttosto organizzati.

PARTITA - "Ci siamo complicati subito la vita. Devi sapere quando puoi giocare corto anche con il portiere, ci è mancata la calma nei primi 15 minuti. Comunque l'atteggiamento deve essere sottolineato, soprattutto dopo essere andati sotto abbiamo reagito bene. Penso che il risultato sia giusto. Abbiamo avuto occasioni per vincere contro un avversario di ottimo livello. Giocando così, questo campo è molto complicato. Non posso essere scontento del risultato", ha detto Koeman .

MESSI - Poi sul giocare senza Messi: "Cos aposso dire di Messi? Non mi piace parlarne sempre, ma è anche vero che stiamo parlando del migliore al mondo. Se dai una palla a Leo, lui di solito non la perde. Si vede che non c'è. Lo sappiamo ma sappiamo anche che non possiamo cambiare questa cosa. Gli avversari quando sanno che devono sfidare Messi hanno certamente maggiore timore. Mette paura ai rivali. Adesso non c'è", le sue parole riportate da Marca e dai media spagnoli.