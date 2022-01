Barcellona, la priorità non è più Morata: si punta un altro attaccante

Cambio di programma per il club catalano

Nelle ultime settimane si erano fatte insistenti le voci di un possibile approdo di Alvaro Morata al Barcellona . I catalani sono alla ricerca di una punta che sappia fare gol e avrebbero individuato nell'attaccante spagnolo le caratteristiche ideali per il gioco di Xavi . I blaugrana hanno però compreso la difficoltà dell'operazione e per questo hanno virato su un altro obiettivo.

Secondo quanto riportano El Mundo Deportivo e The Athletic, il Barcellona avrebbe cambiato strategia per quanto riguarda l’attaccante. Avrebbero infatti deciso di concentrare le loro attenzioni verso Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante è in uscita dall'Arsenal, praticamente fuori rosa, e il Barcellona avrebbe chiesto informazioni ai Gunners per un prestito secco fino a giugno 2022.