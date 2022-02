Barcellona, Laporta: “A giugno rafforzeremo la squadra. Haaland? Sono un romantico”

Le parole del presidente blaugrana

"In vista di giugno cercheremo di rafforzare la squadra. Stiamo lavorando per questo, siamo sulla strada giusta. Haaland? Abbiamo una stagione complicata da portare a termine e vogliamo continuare a lottare in campionato e in Europa League. Siamo concentrati su questo. È un giocatore interessante, la dirigenza sportiva mi fa vivere nel mondo reale anche se io sono un romantico".