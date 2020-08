Barcellona, Messi vuole lasciare senza conflitti: chiesto incontro con Bartomeu

Si susseguono in Spagna le voci sulla partenza dal Barcellona di Leo Messi. Secondo El Periódico, l’argentino ha comunicato ai suoi agenti di chiedere al Barça un incontro con il presidente Bartomeu per lasciare bene il club. Sono stati più di 20 anni nel sodalizio catalano e Leo non ha intenzione di portare la vicenda in tribunale e aprire un conflitto con il presidente e il consiglio di amministrazione. Messiha già comunicato in più occasioni, e verbalmente, che vuole lasciare il Camp Nou ma avendo visto negato il suo desiderio, ha minacciato di fare ricorso alla formula legale ma si spera di ricomporre la questione e addivenire a una conclusione con lieto fine.