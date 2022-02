Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18:45 il Napoli affronterà il Barcellona nell'attesissima sfida del Camp Nou. Luciano Spalletti si affida a Osimhen in attacco, nonostante il fastidio al ginocchio di ieri. Alle sue spalle agiranno Insigne, Zielinski ed Elmas. In porta c'è Meret. Xavi schiera Aubameyang in avanti, con Ferran Torres e Adama Traoré sugli esterni. A centrocampo ci sono Nico Gonzalez e Pedri, insieme a Frenk De Jong. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: