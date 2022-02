Barcellona nel segno di Aubameyang, Busquets: “Qui gratis, che dono!”

Grande prova dell'attaccante arrivato a parametro zero in maglia blaugrana

Grande prova del Barcellona che contro il Valencia, al Mestalla, trova un ampio successo per 4-1. La squadra di Xavi ringrazia soprattutto la prestazione efficace di Aubameyang che ha trovato una tripletta molto speciale dato che il terzo gol è stata una leggeressima deviazione su tiro di Pedri. Ad ogni modo, l'impatto del centravanti si è fatto sentire e una bandiera come Sergio Busquets , capitano dei catalani, non ha perso tempo nel godersi il nuovo arrivato.

Ai microfoni di Movistar+, il centrocampista si è lasciato andare a parole di elogio per il bomber del Gabon: "Nel primo tempo siamo stati molto efficaci e questo ci ha consentito di dominare la partita e di giocare con tranquillità. È stata una gara ben giocata, in generale. Avevamo fatto bene anche altre volte, ma con meno efficacia", ha esordito Busquets che a proposito dell'efficacia mostrata ha parlato del goleador di giornata. "Aubameyang? Sta lavorando molto bene, sin dal primo giorno. Veniva da un periodo di inattività, ma è già la seconda partita che gioca da titolare e speriamo possa continuare ad aiutarci in questo modo. È un grande giocatore, un lusso averlo in squadra. Averlo preso gratis è stato un dono...".